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Более 4 тыс. пассажиров ожидают вылета из-за задержки рейсов в 10 городах Сибири

Более 4 тыс. пассажиров ожидают вылета из-за задержки рейсов в 10 городах Сибири В ряде аэропортов России задержаны более 25 рейсов. Из-за задержек ожидают вылета свыше 4 тыс. пассажиров.
В регионе
7 мая 2025 г. 11:33
Более 4 тыс. пассажиров ожидают вылета из-за задержки рейсов в 10 городах Сибири

В ряде аэропортов России задержаны более 25 рейсов. Из-за задержек ожидают вылета свыше 4 тыс. пассажиров.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Абаканской, Горно-Алтайской, Кемеровской, Красноярской, Новокузнецкой, Новосибирской, Норильской, Омской, Томской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - говорится в сообщении.

В аэропорту Барнаула ожидают вылета более 450 пассажиров, в аэропорту Горно-Алтайска - 600 пассажиров, в Кемерово - более 150, в Красноярске - более 700, в Новокузнецке - более 180, в Новосибирске - свыше 700, в Томске - около 300, в Норильске - более 500, в Омске - свыше 400.

Из-за угрозы атаки украинских беспилотников в пяти российских аэропортах вводили ограничения на прием и вылет самолетов. В частности, несколько самолетов, летевших в Москву из других городов, перенаправили на посадку в Нижний Новгород и Петербург.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya şəhərlərində reyslərin gecikməsinə görə 4 mindən çox sərnişin aeroportlarda qalıb

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