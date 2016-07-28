​Более 300 сотрудников МИД Турции уволены

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Из министерства иностранных дел Турции уволено более 300 сотрудников.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом в интервью CNN Türk заявил министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу.

По его словам, на данный момент 122 сотрудника уже уволены из МИД: "88 из них работали в нашем внешнеполитическом ведомстве, среди них были два посла. Кроме того, в прошлом году мы направили 34 человек работать в Кабинет министров Турции и другие государственные структуры. Их связь с МИД также прервана. В ближайшие дни данная статистика возрастет. Из системы могут отстранить даже 2-3 послов. Имя одного из них уже уточнилось".

Министр заявил, что советник МИД Турции Феридун Синирлиоглу не имел никакой связи с террористической организацией FETО: "Я работаю с Феридуном Синирлиоглу уже два года и знаю, что он против FETО".

Отметим, что после попытки госпереворота в Турции было уволено 66 036 работников госучреждений.