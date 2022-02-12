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Более 3 тыс. уголовных дел завели в Казахстане после январских протестов

Более 3 тыс. уголовных дел завели в Казахстане после январских протестов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности, на котором ему доложили о ходе расследования январских событий.
В регионе
12 февраля 2022 г. 20:38
Более 3 тыс. уголовных дел завели в Казахстане после январских протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности, на котором ему доложили о ходе расследования январских событий.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По словам генпрокурора Гизата Нурдаулетова, в настоящее время расследуется 3 024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

По данным органов прокуратуры, всего под стражей находятся 779 человек. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбой.

"После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея в виду недоказанность их участия в беспорядках", - указывается в сообщении.

По данным пресс-службы, в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти.

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