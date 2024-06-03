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Более 3 тыс. легковушек и фур стоит в очередях на границах Беларуси и ЕС

Более 3 тыс. легковушек и фур стоит в очередях на границах Беларуси и ЕС Более 540 легковых и 2,5 тыс. грузовых автомобилей находятся в очередях в пунктах пропуска на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза.
В регионе
3 июня 2024 г. 09:15
Более 3 тыс. легковушек и фур стоит в очередях на границах Беларуси и ЕС

Более 540 легковых и 2,5 тыс. грузовых автомобилей находятся в очередях в пунктах пропуска на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом свидетельствуют данные Погранкомитета.

Утром в понедельник скопления легковых автомобилей фиксируются на двух направлениях - литовском и польском.

Так, на границе с Литвой в пункте пропуска "Каменный Лог" находится 50 машин, в "Беняконях" - 40. В пункте пропуска "Брест" на польском направлении стоит 450 автомобилей и 75 рейсовых автобусов.

Самое загруженное – литовское, где в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони" находится 820 и 840 грузовиков соответственно.

В погранпереходе "Григоровщина" на границе с Латвией находится более 540 фур. В "Козловичах" на польской границе сейчас стоит 300 большегрузов.

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска – "Лаворишкес" и "Райгардас" ("Котловка" и "Привалка" с белорусской стороны).

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Версия на английском языке Thousands of cars and trucks stuck at Belarus-EU border crossings

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