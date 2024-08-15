Более 3,1 тыс. фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Более 1 120 легковых автомобилей и 830 большегрузов стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза.

Более 1 120 легковых автомобилей и 830 большегрузов стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

В четверг утром очереди из легкового транспорта отмечаются на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.

На белорусско-литовской границе в общей сложности находится 640 легковушек: в пункте пропуска "Каменный Лог" – 400 машин, а в "Беняконях" – 240.

На границе с Польшей в ПП "Брест" тоже образовалась большая очередь, там сейчас насчитывается 450 легковых автомобилей.

Еще 30 машин стоят в погранпереходе "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе и пытаются выехать из Беларуси.

Что касается очередей из большегрузов, то они имеются только по двум направлениям: на литовском и латвийском.

В пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой есть очередь из 590 фур, а в "Беняконях" – 830.

В погранпереходе "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе тоже образовалась большая очередь из 610 большегрузов.

На белорусско-польской границе очередей в ПП "Козловичи" нет, но в погранпереходе "Брест" отмечается скопление из 25 рейсовых пассажирских автобусов.