О нас

Более 3,1 тыс. фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Более 3,1 тыс. фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС Более 1 120 легковых автомобилей и 830 большегрузов стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза.
В регионе
15 августа 2024 г. 09:57
Более 3,1 тыс. фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Более 1 120 легковых автомобилей и 830 большегрузов стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

В четверг утром очереди из легкового транспорта отмечаются на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.

На белорусско-литовской границе в общей сложности находится 640 легковушек: в пункте пропуска "Каменный Лог" – 400 машин, а в "Беняконях" – 240.

На границе с Польшей в ПП "Брест" тоже образовалась большая очередь, там сейчас насчитывается 450 легковых автомобилей.

Еще 30 машин стоят в погранпереходе "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе и пытаются выехать из Беларуси.

Что касается очередей из большегрузов, то они имеются только по двум направлениям: на литовском и латвийском.

В пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой есть очередь из 590 фур, а в "Беняконях" – 830.

В погранпереходе "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе тоже образовалась большая очередь из 610 большегрузов.

На белорусско-польской границе очередей в ПП "Козловичи" нет, но в погранпереходе "Брест" отмечается скопление из 25 рейсовых пассажирских автобусов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 августа 2024 г. 15:46
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
14 августа 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
10 августа 2024 г. 13:04
Испанская Барселона подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
ФотоИспанская "Барселона" подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
11 августа 2024 г. 01:18
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
10 августа 2024 г. 09:57
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
10 августа 2024 г. 19:04
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
14 августа 2024 г. 09:59
США готовятся к возможной серии атак Ирана на Израиль на этой неделе
США готовятся к возможной серии атак Ирана на Израиль на этой неделе
12 августа 2024 г. 22:11
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
13 августа 2024 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi