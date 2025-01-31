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Более 210 отелей опечатаны в Турции в ходе противопожарных проверок

Более 210 отелей опечатаны в Турции в ходе противопожарных проверок В Турции контролирующие органы опломбировали более 210 гостиниц в ходе проверок на противопожарные нормы и наличие необходимых лицензий.
В регионе
31 января 2025 г. 17:55
Более 210 отелей опечатаны в Турции в ходе противопожарных проверок

В Турции контролирующие органы опломбировали более 210 гостиниц в ходе проверок на противопожарные нормы и наличие необходимых лицензий.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

В западной провинции Бурса, где расположен популярный горнолыжный курорт Улудаг, опечатана 161 гостиница и вилла.

В них выявили нарушения, в том числе отсутствие лицензий на ведение бизнеса, а также нарушения требований безопасности по оснащению помещений.

Напомним, что в ночь на 21 января отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел пожар. Всего в отеле находилось 238 постояльцев. В результате пожара погибли 78 человек, около 50 человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что по факту пожара задержаны 28 человек.

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Версия на английском языке Over 210 hotels sealed in Türkiye amid fire safety inspections

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