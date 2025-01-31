Более 210 отелей опечатаны в Турции в ходе противопожарных проверок

В Турции контролирующие органы опломбировали более 210 гостиниц в ходе проверок на противопожарные нормы и наличие необходимых лицензий.

В Турции контролирующие органы опломбировали более 210 гостиниц в ходе проверок на противопожарные нормы и наличие необходимых лицензий.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

В западной провинции Бурса, где расположен популярный горнолыжный курорт Улудаг, опечатана 161 гостиница и вилла.

В них выявили нарушения, в том числе отсутствие лицензий на ведение бизнеса, а также нарушения требований безопасности по оснащению помещений.

Напомним, что в ночь на 21 января отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел пожар. Всего в отеле находилось 238 постояльцев. В результате пожара погибли 78 человек, около 50 человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что по факту пожара задержаны 28 человек.