Более 200 человек вошли в миссию наблюдателей СНГ на выборах в Госдуму РФ

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Штаб миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Госдуму России завершил формирование миссии.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение штаба, в ее состав вошли 217 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею стран СНГ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, ПА ОДКБ, Исполнительный комитет СНГ.