Более 20 военных пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Как минимум 23 человека пострадали при ДТП с участием военного автобуса в турецкой провинции Анталья.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IHA.

Авария произошла 24 февраля. Автобус с солдатами возвращался из Аланьги, где они обеспечивали безопасность на футбольном матче. Неподалеку от поселка Кестель водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.

В результате получили травмы 22 военных и водитель автобуса. Все они находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.