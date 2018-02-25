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    Более 20 военных пострадали в ДТП с автобусом в Турции

    Их состояние оценивается как удовлетворительное

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Как минимум 23 человека пострадали при ДТП с участием военного автобуса в турецкой провинции Анталья.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство IHA.

    Авария произошла 24 февраля. Автобус с солдатами возвращался из Аланьги, где они обеспечивали безопасность на футбольном матче. Неподалеку от поселка Кестель водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.

    В результате получили травмы 22 военных и водитель автобуса. Все они находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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