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Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы В трех аэропортах Москвы 20 ноября задержали и отменили 24 рейса.
В регионе
20 ноября 2023 г. 11:32
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы 20 ноября задержали и отменили 24 рейса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют табло трех воздушных гаваней.

В аэропорту Шереметьево не по графику вылетели три самолета. Во Внуково шесть отправлений задержались, а еще три рейса отменили. В аэропорту Домодедово произошел сбой более десятка рейсов: восемь вылетов задержали, а четыре - отменили.

Причины массового изменения вылетов и отмен рейсов в аэропортах столицы не называли.

До этого в аэропорту Домодедово нашли подозрительный пакет на сиденьях в зале прилетов, где должны были проходить эвакуированные из Газы россияне по возвращении в страну. Эвакуация в связи с инцидентом не объявлялась. Осмотр показал, что внутри пакета находился мусор.

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