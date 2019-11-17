​Более 20 человек погибли за два дня акций протеста в Иране

Более 20 человек погибли в Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестных акций, которые прошли в минувшие двое суток в нескольких иранских городах.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath.
По его информации, около 25 человек погибли в прошедшие двое суток в иранских городах в результате стычек в ходе демонстраций протеста против резкого повышения цен на топливо.
Официальных комментариев иранских властей по данному поводу не поступало. Минувшим днем власти города Синджан, расположенного на юге страны, объявили о гибели одного человека во время протестов.
Некоторое время назад, как сообщило агентство Fars, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "решение трех ветвей власти о повышении цен на топливо было продуманным".
Anar TağıyevАвтор новости