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Более 20 человек погибли за два дня акций протеста в Иране

​Более 20 человек погибли за два дня акций протеста в Иране

Более 20 человек погибли в Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестных акций, которые прошли в минувшие двое суток в нескольких иранских городах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, около 25 человек погибли в прошедшие двое суток в иранских городах в результате стычек в ходе демонстраций протеста против резкого повышения цен на топливо.

Официальных комментариев иранских властей по данному поводу не поступало. Минувшим днем власти города Синджан, расположенного на юге страны, объявили о гибели одного человека во время протестов.

Некоторое время назад, как сообщило агентство Fars, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "решение трех ветвей власти о повышении цен на топливо было продуманным".

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