Более 2 тыс. грузовиков скопилось в очередях на границе Беларуси с ЕС

Более 2 тыс. грузовых фур и 300 легковых автомобилей скопилось в очередях на границе на выезд из Беларуси в Евросоюз.

Более 2 тыс. грузовых фур и 300 легковых автомобилей скопилось в очередях на границе на выезд из Беларуси в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в пятницу Госпогранкомитет Беларуси.

По состоянию на утро пятницы в очереди на выезд с территории республики в страны Евросоюза находятся 2 080 грузовых фур, говорится в сообщении ведомства.

"За сутки наименьший показатель выполнения нормы пропуска фур - у сотрудников польского погранперехода Бобровники (Берестовица) - 19%. На данном маршруте в ЕС фиксируется наибольшее скопление грузовиков", - говорится в сообщении.

"Через литовское направление сопредельными контрольными службами в Евросоюз пропущено всего 36% большегрузов, через латвийские пункты пропуска - Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны) - в среднем 52%", - добавили там.

Замедление оформления сказывается также на очередях легковых автомобилей, добавили в ведомстве.

"Наибольшее скопление легковых авто фиксируется перед погранпереходом Тересполь (Брест). За сутки сопредельные контрольные службы оформили всего 5% машин от нормы, в Бобровниках (Берестовице) - 58%", - сообщили там.

Очереди легковых автомобилей на выезд в ЕС, по данным Госпогранкомитета Беларуси, превышают 300 машин.