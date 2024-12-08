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Более 150 полицейских пострадали на акциях протеста в Грузии

Более 150 полицейских пострадали на акциях протеста в Грузии Более 150 сотрудников полиции пострадали от действий зачинщиков беспорядков на акциях протеста в Грузии.
В регионе
8 декабря 2024 г. 20:39
Более 150 полицейских пострадали на акциях протеста в Грузии

Более 150 сотрудников полиции пострадали от действий зачинщиков беспорядков на акциях протеста в Грузии.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Насильственные группы на акциях активно использовали пиротехнику, так называемые коктейли Молотова, они были вооружены различными предметами, в том числе железными и деревянными дубинками, кастетами. Также для атак они активно использовали рогатки, с помощью которых прицельно стреляли железными предметами, атакуя полицейскую технику и полицейских. В результате этих действий пострадали более 150 полицейских", - заявил на брифинге Дарахвелидзе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda etiraz aksiyaları zamanı 150-dən çox polis əməkdaşı yaralanıb

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