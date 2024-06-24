Более 15 сотрудников полиции стали жертвами теракта в Дагестане

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами нападения боевиков в Республике Дагестан РФ.

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами нападения боевиков в Республике Дагестан РФ.

Как передает Report , об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана", - сказал он в видеозаписи в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате теракта также погибли несколько гражданских.

"Хотел бы попросить <…> сохранять спокойствие. Ситуация контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами", - отметил глава региона.

Напомним, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.