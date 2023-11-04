Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ

Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ и не могут попасть в Благовещенск из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур. Переход через границу осуществляется с помощью судна на воздушной подушке.

Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ и не могут попасть в Благовещенск из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур. Переход через границу осуществляется с помощью судна на воздушной подушке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Минэкономразвития Приамурья.

"Ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск-Хэйхэ 4 ноября остается непростой", - указано в сообщении.

Региональное министерство сообщает, что перевозкой людей через границу занимается одно судно. Второе находится на ремонте. Его планируют ввести в эксплуатацию завтра, 5 ноября.

Границу между китайским городом Хэйхэ и российским Благовещенском разделяет река Амур. Пересечь границу возможно с помощью понтонного моста, теплоходов. При неблагоприятных погодных условиях используют судна на воздушной подушке.