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Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ

Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ и не могут попасть в Благовещенск из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур. Переход через границу осуществляется с помощью судна на воздушной подушке.
В регионе
4 ноября 2023 г. 12:03
Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ

Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ и не могут попасть в Благовещенск из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур. Переход через границу осуществляется с помощью судна на воздушной подушке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Минэкономразвития Приамурья.

"Ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск-Хэйхэ 4 ноября остается непростой", - указано в сообщении.

Региональное министерство сообщает, что перевозкой людей через границу занимается одно судно. Второе находится на ремонте. Его планируют ввести в эксплуатацию завтра, 5 ноября.

Границу между китайским городом Хэйхэ и российским Благовещенском разделяет река Амур. Пересечь границу возможно с помощью понтонного моста, теплоходов. При неблагоприятных погодных условиях используют судна на воздушной подушке.

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Версия на английском языке Over 100 Russian tourists stuck at Chinese customs in Heihe

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