Более 100 рейсов задержаны или отменены утром в аэропортах Москвы

Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Как передает Report, на утро четверга в аэропорту "Внуково" 9 рейсов задержаны, 56 отменены, в "Домодедово" 2 рейса задержаны, 18 отменены, в "Шереметьево" 9 рейсов задержаны, 16 отменены.

В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.

В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.