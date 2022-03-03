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Более 100 рейсов задержаны или отменены утром в аэропортах Москвы

Более 100 рейсов задержаны или отменены утром в аэропортах Москвы Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
В регионе
3 марта 2022 г. 10:25
Более 100 рейсов задержаны или отменены утром в аэропортах Москвы

Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Как передает Report, на утро четверга в аэропорту "Внуково" 9 рейсов задержаны, 56 отменены, в "Домодедово" 2 рейса задержаны, 18 отменены, в "Шереметьево" 9 рейсов задержаны, 16 отменены.

В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.

В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

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Версия на английском языке Over 100 flights detained or canceled at Moscow airports

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