​Более 100 человек задержаны в Ереване после столкновения демонстрантов с полицией

Баку. 30 Июля. REPORT.AZ/ Более ста человек подвергнуты приводу в отделения полиции в Ереване в результате столкновения демонстрантов с правоохранителями и разгона митинга в поддержку захватчиков полицейского полка, передает Report.

"Подвергнуты приводу более 100 человек", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

Он затруднился назвать точное число подвергнутых приводу лиц на данный момент.