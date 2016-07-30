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    ​Более 100 человек задержаны в Ереване после столкновения демонстрантов с полицией

    Порядка 50 человек пострадали при разгоне демонстрации в Ереване

    Баку. 30 Июля. REPORT.AZ/ Более ста человек подвергнуты приводу в отделения полиции в Ереване в результате столкновения демонстрантов с правоохранителями и разгона митинга в поддержку захватчиков полицейского полка, передает Report.

    "Подвергнуты приводу более 100 человек", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

    Он затруднился назвать точное число подвергнутых приводу лиц на данный момент.

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