О нас

Более 1,6 млн граждан Турции за рубежом проголосовали на общенациональных выборах

Более 1,6 млн граждан Турции за рубежом проголосовали на общенациональных выборах Более 1,6 млн граждан Турции проголосовали на президентских и парламентских выборах, организованных за рубежом.
В регионе
8 мая 2023 г. 14:06
Более 1,6 млн граждан Турции за рубежом проголосовали на общенациональных выборах

Более 1,6 млн граждан Турции проголосовали на президентских и парламентских выборах, организованных за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник Высшая избирательная комиссия Турции.

Голосование было завершено в США, Канаде и многих европейских странах. В Турцию были доставлены бюллетени из этих стран. Всего своим право отдать голос на выборах воспользовались 1 млн 666 тыс. и 824 человека.

Отмечается, что проживающие за рубежом турецкие граждане смогут проголосовать на выборах до 14 мая на погранпереходах.

Как пояснил ЦИК, голосующим выдается два бюллетеня - с кандидатами в президенты и списком партий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 1.6M Turkish citizens abroad vote in national elections

Самое читаемое

В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi