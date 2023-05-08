Более 1,6 млн граждан Турции за рубежом проголосовали на общенациональных выборах

Более 1,6 млн граждан Турции проголосовали на президентских и парламентских выборах, организованных за рубежом.

Более 1,6 млн граждан Турции проголосовали на президентских и парламентских выборах, организованных за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник Высшая избирательная комиссия Турции.

Голосование было завершено в США, Канаде и многих европейских странах. В Турцию были доставлены бюллетени из этих стран. Всего своим право отдать голос на выборах воспользовались 1 млн 666 тыс. и 824 человека.

Отмечается, что проживающие за рубежом турецкие граждане смогут проголосовать на выборах до 14 мая на погранпереходах.

Как пояснил ЦИК, голосующим выдается два бюллетеня - с кандидатами в президенты и списком партий.