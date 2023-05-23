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Более 1,5 млн граждан Турции проголосовали за рубежом во втором туре выборов президента

Более 1,5 млн граждан Турции проголосовали за рубежом во втором туре выборов президента Более 1,5 млн избирателей на сегодняшний день отдали голоса за рубежом во втором туре выборов президента Турции.
В регионе
23 мая 2023 г. 11:49
Более 1,5 млн граждан Турции проголосовали за рубежом во втором туре выборов президента

Более 1,5 млн избирателей на сегодняшний день отдали голоса за рубежом во втором туре выборов президента Турции.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, согласно данным Высшей избирательной комиссии Турции, в дипмиссиях за рубежом и пограничных пунктах проголосовало в целом 1 500 026 человек.

Процесс голосования за рубежом и на пограничных пунктах стартовал в субботу, 20 мая.

Голосование в дипломатических представительствах за рубежом продлится до 24 мая, а на пограничных пунктах - до 17:00 по местному времени, 28 мая.

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Версия на английском языке Over 1.5 million Turkish citizens vote abroad in second round of presidential election

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