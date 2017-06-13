Более 1,3 млн россиян задали вопросы Путину за два дня до "Прямой линии"

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ За два дня до "Прямой линии с Владимиром Путиным" свои вопросы главе государства по разным каналам задали уже более 1,3 млн россиян. Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Россия 24", который будет транслировать передачу 15 июня.

Список популярных вопросов, поступающих на "Прямую линию", опубликован на официальном сайте программы moskva-putinu.ru. Среди них - плохое состояние дорог, свалки, ЖКХ и строительство, ипотека, ответственность чиновников, вопросы образования, ситуация в Украине и санкции.

Согласно данным "России 24", на "Прямую линию" поступило 674 тысячи звонков, 300 тысяч СМС- и ММС-сообщений, 226 тысяч поступило через социальные сети, 100 тысяч вопросов было подано через сайт программы, также россияне прислали 12 тысяч видеосообщений.

Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.