Большая палата Европейского суда огласит решение по делу "Догу Перинчек против Швейцарии"

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) огласит решение по делу "Догу Перинчек против Швейцарии" 15 октября. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

Дело рассматривается с перерывами на протяжении около десяти лет. В 2005 году лидер Турецкой рабочей партии Догу Перинчек (Doğu Perinçek) участвовал в нескольких конференциях в Швейцарии и во время одного из выступлений назвал так называемый "геноцид армян" в Османской империи "международной ложью". После этого ассоциация "Швейцария-Армения" подала в суд на турецкого политика. В 2007 году суд Лозанны признал Перинчека виновным в расовой дискриминации, однако тот обжаловал решение в Европейском суде по правам человека в 2008 году, обвинив Швейцарию в нарушении права на свободу слова. В 2013 году ЕСПЧ удовлетворил данную жалобу. Швейцария подала апелляцию в связи с этим решением в марте 2014 года.