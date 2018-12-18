Большая часть министерств Армении будет реструктурирована или ликвидирована

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В результате реформирования структуры правительства в Армении останется 12 министерств из нынешних 17-ти, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что в ближайшие дни будет введен в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О структуре и деятельности правительства Республики Армения". Согласно изменениям, предполагается сократить должность первого вице-премьера.

По данным армянских СМИ, эта должность была специально создана экс-президентом Сержем Саргсяном для бывшего премьер-министра Карена Карапетяна.

Также согласно изменениям, будет ликвидировано министерство диаспоры, будет создано министерство инфраструктур и государственного имущества. Это ведомство будет курировать сферы транспорта, энергетики и государственного имущества.