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    Большая часть министерств Армении будет реструктурирована или ликвидирована

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В результате реформирования структуры правительства в Армении останется 12 министерств из нынешних 17-ти, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    Отмечается, что в ближайшие дни будет введен в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О структуре и деятельности правительства Республики Армения". Согласно изменениям, предполагается сократить должность первого вице-премьера. 

    По данным армянских СМИ, эта должность была специально создана экс-президентом Сержем Саргсяном для бывшего премьер-министра Карена Карапетяна.

    Также согласно изменениям, будет ликвидировано министерство диаспоры, будет создано министерство инфраструктур и государственного имущества. Это ведомство будет курировать сферы транспорта, энергетики и государственного имущества.

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