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Бойцов ЧВК "Вагнер" привлекли к подготовке территориальных войск Беларуси

Бойцов ЧВК "Вагнер" привлекли к подготовке территориальных войск Беларуси Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" участвуют в подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Беларуси в ходе занятий в районе города Осиповичи Могилевской области.
В регионе
14 июля 2023 г. 16:28
Бойцов ЧВК Вагнер привлекли к подготовке территориальных войск Беларуси

Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" участвуют в подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Беларуси в ходе занятий в районе города Осиповичи Могилевской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ. Позднее Лукашенко сообщил, что он предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря "Вагнера" и пообещал ему полную безопасность и вывод сил ЧВК в Беларусь.

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