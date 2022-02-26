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Бой за Васильков завершился победой ВСУ

Бой за Васильков завершился победой ВСУ "Штурм российскими военными Василькова Киевской области, который длился всю ночь, закончился победой ВСУ".
В регионе
26 февраля 2022 г. 09:59
Бой за Васильков завершился победой ВСУ

"Штурм российскими военными Василькова Киевской области, который длился всю ночь, закончился победой ВСУ".

Как передает Report со ссылкой УНИАН, об этом заявила мэр города Наталья Баласинович.

"Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу", - сказала глава города.

По ее словам, со вчерашнего дня в городе был ракетный обстрел воинских частей и аэродрома, высаживался десант.

Вовремя подоспели присланные из столицы боевые машины, после боев с ранеными и погибших Васильков отстояли.

Напомним, в городе Васильков Киевской области всю ночь продолжались ожесточенные бои.

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Версия на азербайджанском языке Mer: "Ukrayna hərbçiləri daha bir şəhərdə Rusiyanın hücumunu dəf edib"

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