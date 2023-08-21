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Боевые корабли РФ впервые после снятия COVID-ограничений зашли в китайский порт Циндао

Боевые корабли РФ впервые после снятия COVID-ограничений зашли в китайский порт Циндао Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в порт Циндао КНР. Это первый заход российских кораблей в Китай после снятия действовавших ограничений между Россией и Китаем во время пандемии коронавируса.
В регионе
21 августа 2023 г. 13:59
Боевые корабли РФ впервые после снятия COVID-ограничений зашли в китайский порт Циндао

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в порт Циндао КНР. Это первый заход российских кораблей в Китай после снятия действовавших ограничений между Россией и Китаем во время пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Отряд российских кораблей зашел в китайский порт Циндао после завершения третьего по счету совместного патрулирования акватории Тихого океана экипажами кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая", - сказано в сообщении.

Российских моряков первым встретил временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев.

После швартовки кораблей на причале состоялась встреча командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Валерия Казакова с командующим ВМС Северного объединенного командования НОАК вице-адмиралом Ван Дачжун, отмечает флот.

"Отряд кораблей ТОФ пробудет в Циндао до 24 августа. В рамках делового захода будут проведены совместные культурные и спортивные мероприятия с участием моряков обеих стран. В рамках культурной программы для российских моряков запланированы экскурсии по достопримечательностям Циндао", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Russian warships enter Chinese port of Qingdao for first time since lifting of COVID restrictions

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