Боевики заявили о подрыве колонны c российскими военными в Сирии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Члены группировки «Хайрат тахрир аш-Шам» заявили о возможном подрыве колонны с российскими военнослужащими недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на газету "Известия", об этом пишет портал Al Masdar. Отмечается, что смертник направил в колонну военных «заполненный взрывчаткой автомобиль».

Сообщается об уничтожении БТР и солдат сирийской и российской армий.

Подрыв произошел вблизи небольшого местного аэропорта Джабла. На опубликованных фотографиях с места диверсии виден дым. Эксперты отмечают, что подрыв был произведен, когда российская военная колонна проходила через КПП, так что речь может идти целенаправленной диверсии и именно против российских военных.

При этом, источники в сирийских войсках сообщили, что взрыв действительно был, но не из-за атаки боевиков. По их данным, взорвался подвесной топливный бак, случайно сброшенный одним из российских самолетов, возвращавшимся на авиабазу, отмечает «Газета.ру». В результате инцидента никто не пострадал.