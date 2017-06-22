Боевики ИГИЛ захватили приграничный с Туркменистаном район Афганистана

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Районный центр и несколько государственных учреждений на севере Афганистана впервые перешли в распоряжение боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на "CA-NEWS".

О захвате района Дерзап боевиками ИГИЛ сообщают депутаты регионального совета провинции Джаузджан. По сообщениям из региона, в настоящее время идут бои между правительственными войсками и боевиками. В результате боевых действий тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома.

Район Дерзап расположен вблизи столицы провинции Джовузджан Шибиргана. До этого боевики ИГИЛ контролировали села Дерзап и Гошдепе.

По словам представителя провинциального совета Северного Афганистана Халымы Садаба местная армия пыталась оказать сопротивление ИГИЛ, но из-за отсутствия помощи со стороны центрального правительства силы оказались не равными.

"Если центральное правительство не окажет вовремя помощь, под ударом окажется провинциальная столица Шибирган", - отмечает Халыма Садаб.

Местные чиновники сообщают о том, что в провинциях Фарьяп, Джовузджан и Серпул находятся также боевики "Исламского движения Узбекистана" (ИДУ).

Как отметил пресс-секретарь администрации провинции Джовузджан Мухаммет Гапуры, в провинции Джовузджан в рядах боевиков ИГИЛ, в боевых действиях принимают участие и боевики из Узбекистана.

"В провинции Джовузджан, в Дерзабе и Гошдепе боевики "Исламского движения Узбекистана" обосновались вместе с семьями. Они обучают местных боевиков военному делу и осуществляют нападения на правительственные войска", - рассказал Гапуры.

Три из десяти районов провинции Джовузджан граничат с Туркменистаном.