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    Боевики ИГ отошли на расстояние более 40 км от ирано-иракской границы

    Войска Ирана приведены в полную боевую готовность

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ) отошли на расстояние более 40 км от границы Ирана. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил в интервью иранскому агентству "Фарс" командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан. 

    "Сухопутные войска ИРИ были приведены в полную боевую готовность для отражения террористической угрозы, как только боевики "Исламского государства" заняли территории на востоке Ирака непосредственно у иранских границ", - разъяснил сложившуюся ситуацию Пурдастан.

    По его словам, боевики были предупреждены, что расстояние в 40 км от границы с Ираном это та "красная черта", "переступив которую террористы получат сокрушительный удар от сухопутных сил Исламской Республики Иран на территории Ирака".

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