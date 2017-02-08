 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Боевики ИГ готовили серию терактов в мечетях Анкары и Стамбула

    Один из обвиняемых по полученному от ИГ заданию вел разведку в районе здания парламента, офиса правящей партии в Анкаре и мечети Коджатепе

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) готовили атаки на парламент Турции, офисы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и мечети в Анкаре и Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как говорится в обвинительном заключении прокуратуры, были возбуждены уголовные дела в отношении 35 обвиняемых, 28 из которых находятся под арестом. 

    По версии прокуратуры, в октябре прошлого года один из обвиняемых по полученному от ИГ заданию вел разведку в районе здания парламента, офиса правящей партии в Анкаре и крупнейшей в городе мечети Коджатепе. В Стамбуле он также с целью подготовки нападения осмотрел мечеть Зейнебийе и культурный центр в районе Халкалы, которые часто посещаются шиитами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi