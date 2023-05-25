Боевики ЧВК "Вагнер" начали покидать город Бахмут

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня в очередной раз заявил о том, что его наемники выходят из Бахмута. Этот процесс продлится до 1 июня.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня в очередной раз заявил о том, что его наемники выходят из Бахмута. Этот процесс продлится до 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ЧВК.

"До 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а затем получим новое задание", - сказал Пригожин.

Он записал 3-минутный ролик в котором обсуждает так называемый "выход" из города, призывает своих "вояк" не спешить и постепенно выводить технику.

Пригожин отметил, что "вагнеровцы" уйдут в тыловые районы, и свои позиции в Бахмуте передадут под контроль Минобороны РФ.