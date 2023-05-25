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Боевики ЧВК "Вагнер" начали покидать город Бахмут

Боевики ЧВК "Вагнер" начали покидать город Бахмут Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня в очередной раз заявил о том, что его наемники выходят из Бахмута. Этот процесс продлится до 1 июня.
В регионе
25 мая 2023 г. 11:37
Боевики ЧВК Вагнер начали покидать город Бахмут

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня в очередной раз заявил о том, что его наемники выходят из Бахмута. Этот процесс продлится до 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ЧВК.

"До 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а затем получим новое задание", - сказал Пригожин.

Он записал 3-минутный ролик в котором обсуждает так называемый "выход" из города, призывает своих "вояк" не спешить и постепенно выводить технику.

Пригожин отметил, что "вагнеровцы" уйдут в тыловые районы, и свои позиции в Бахмуте передадут под контроль Минобороны РФ.

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Версия на английском языке Wagner fighters begin to leave Bakhmut
Версия на азербайджанском языке "Vaqner" Baxmutdan çıxmağa başlayıb

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