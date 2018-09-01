Boeing загорелся после посадки в Сочи, есть жертва и раненые - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Восемнадцать человек пострадали в результате выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы и его возгорания в аэропорту Сочи, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. При этом один человек погиб, во время инцидента. Отмечается, что это сотрудник аэропорта, и умер он, предположительно, от сердечного приступа, во время инцидента с самолетом в аэропорту Сочи в ночь на субботу.

По информации Минздрава РФ, среди пострадавших - трое детей. В аэропорту работают медики и бригада психологов.

***07:10

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи, эвакуированы 160 человек, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Report.

"При посадке в аэропорту Сочи Boeing737, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", — сказал собеседник агентства. В региональном управлении МЧС уточнили, что информация о ЧП поступила в 02:59 по местному времени.

К тушению пожара привлекли пять единиц техники, в 03:25 возгорание удалось локализовать, а через час — ликвидировать. Носовая часть воздушного судна получила повреждения. Представитель экстренных служб также сообщил, что четверо из шести пострадавших госпитализированы, в МЧС уточнили, что они обратились к медикам за помощью, но отказались от госпитализации.