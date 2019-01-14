 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Boeing-707 разбился в окрестностях Тегерана, есть погибшие - ФОТО - ДОПОЛНЕНО

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Военно-транспортный самолет Boeing-707 разбился  сегодня  в окрестностях Тегерана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, падение произошло в пригороде иранской столицы.

    По предварительной версии, погибли около 10 человек. 

    На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

    ***

    Самолет направлялся в аэропорт Пеям в иранской провинции Альбурс из столицы Кыргызстана Бишкека. 

    Согласно сообщению, в результате ошибки пилота  самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Фет города  Караджа. При посадке самолет врезался в стену аэропорта. 

    На место происшествия вертолетом были отправлены спасатели. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi