Boeing-707 разбился в окрестностях Тегерана, есть погибшие - ФОТО - ДОПОЛНЕНО

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Военно-транспортный самолет Boeing-707 разбился сегодня в окрестностях Тегерана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, падение произошло в пригороде иранской столицы.

По предварительной версии, погибли около 10 человек.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

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Самолет направлялся в аэропорт Пеям в иранской провинции Альбурс из столицы Кыргызстана Бишкека.

Согласно сообщению, в результате ошибки пилота самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Фет города Караджа. При посадке самолет врезался в стену аэропорта.

На место происшествия вертолетом были отправлены спасатели.