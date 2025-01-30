Бочоришвили: Нормализация между Ереваном и Баку создаст основу для устойчивого мира

Грузия искренне стремится к устойчивому миру на Южном Кавказе, что безусловно, будет способствовать процветанию региона и полному использованию существующего потенциала.

Грузия искренне стремится к устойчивому миру на Южном Кавказе, что безусловно, будет способствовать процветанию региона и полному использованию существующего потенциала.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Мака Бочоришвили в Ереване.

"Надеемся, что продолжающийся процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном завершится приемлемым для обеих сторон результатом, что создаст основу для обеспечения устойчивого мира в регионе. Грузия всегда выражала свою готовность и по-прежнему готова внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества, которое, по нашему мнению, также будет способствовать стабильности и принесет пользу всем", - отметила она.