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Бочоришвили: Нормализация между Ереваном и Баку создаст основу для устойчивого мира

Бочоришвили: Нормализация между Ереваном и Баку создаст основу для устойчивого мира Грузия искренне стремится к устойчивому миру на Южном Кавказе, что безусловно, будет способствовать процветанию региона и полному использованию существующего потенциала.
В регионе
30 января 2025 г. 10:47
Бочоришвили: Нормализация между Ереваном и Баку создаст основу для устойчивого мира

Грузия искренне стремится к устойчивому миру на Южном Кавказе, что безусловно, будет способствовать процветанию региона и полному использованию существующего потенциала.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Мака Бочоришвили в Ереване.

"Надеемся, что продолжающийся процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном завершится приемлемым для обеих сторон результатом, что создаст основу для обеспечения устойчивого мира в регионе. Грузия всегда выражала свою готовность и по-прежнему готова внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества, которое, по нашему мнению, также будет способствовать стабильности и принесет пользу всем", - отметила она.

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Версия на английском языке FM: Baku-Yerevan normalization will create foundation for lasting peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Boçorişvili: Bakı və İrəvan arasında normallaşma davamlı sülh üçün zəmin yaradacaq

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