Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики на фоне признания Соединенными Штатами т.н. «геноцида армян» в Османской империи во время Первой мировой войны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики на фоне признания Соединенными Штатами т.н. «геноцида армян» в Османской империи во время Первой мировой войны.

Как сообщает Report, об этом передает Bloomberg.

Отметим, что оборонный пакт между Турецкой Республикой и Соединенными Штатами предусматривает широкое взаимодействие в военной сфере между странами — обмен данных между разведками, проведение совместных учений и предоставление доступа к турецким авиабазам для американской авиации. В частности, на авиабазе Инджирлик на юго-востоке Турции находится самая восточная группа ВВС США в Европе.

Также этот договор определяет взаимодействие США и Турции в Ираке и Сирии. Его заморозка может сильно повредить военному сотрудничеству США и позициям американских сил на Ближнем Востоке.