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Bloomberg: Страны G-7 предложат Украине отдельные гарантии безопасности

Bloomberg: Страны G-7 предложат Украине отдельные гарантии безопасности Группа стран G-7 предложит Украине отдельные гарантии безопасности.
В регионе
11 июля 2023 г. 16:03
Bloomberg: Страны G-7 предложат Украине отдельные гарантии безопасности

Группа стран G-7 предложит Украине отдельные гарантии безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что объявление об отдельных гарантиях безопасности для Украины станет частью декларации лидеров "Большой семерки" на полях двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе.

"США и другие страны-участницы будут работать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами в сфере безопасности путем предоставления современного военного оборудования в воздухе, на суше и на море, предоставляя приоритет системам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнего радиуса действия и бронетехнике", - сообщают источники.

Эти гарантии станут частью усилий по поддержке Украины, пока она не является членом НАТО. Союзники Киева также будут способствовать взаимодействию между возможностями Украины и НАТО. Они будут поддерживать развитие оборонной промышленности страны, обучать ее войска, обмениваться разведданными и укреплять киберзащиту.

Со своей стороны, Украина обяжется продолжить ряд реформ, в том числе в правоохранительной, судебной системе, экономике, а также секторах безопасности и обороны, говорят источники.

Союзники Киева с G-7 также подтвердят, что суверенные активы России будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Москва не заплатит за ущерб, нанесенный Украине, и продолжат привлекать российских чиновников к ответственности за военные преступления. К этим гарантиям безопасности могут присоединиться и другие страны, не входящие в "Большую семерку".

Кроме того, ЕС обсуждает пути усиления военной подготовки, поддержки процесса реформирования Украины, включая ее вооруженные силы, правоохранительные и оборонные сектора, а также дальнейшего расширения Европейской оборонной промышленности, особенно с точки зрения ускорения производства боеприпасов и сотрудничества с украинской промышленностью.

ЕС также будет поддерживать предоставление Украине более совершенных систем вооружений, таких как ракеты и истребители.

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Версия на английском языке G-7 nations to give individual security pledges to Ukraine
Версия на азербайджанском языке KİV: G7 ölkələri Ukraynaya ayrıca təhlükəsizlik zəmanətləri təklif edəcək

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