​Bloomberg: Россия отказала Ирану в поставке С-400

© Министерство обороны России https://report.az/storage/news/e3a4ed78757e48d71519b86c7a23ff97/774a4c62-56ae-4ef3-b0d3-48426822f6e8_292.jpg

Россия отказалась продавать Ирану зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, передаёт Report со ссылкой на RT.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, такое решение принято из-за опасений роста напряжённости в ближневосточном регионе.

Как указывается в материале, реакция Москвы на запрос Тегерана отражает "тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой и Соединёнными Штатами и их арабскими союзниками".

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.