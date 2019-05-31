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Bloomberg: Россия отказала Ирану в поставке С-400

​Bloomberg: Россия отказала Ирану в поставке С-400
© Министерство обороны России

Россия отказалась продавать Ирану зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, передаёт Report со ссылкой на RT. 

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, такое решение принято из-за опасений роста напряжённости в ближневосточном регионе.

Как указывается в материале, реакция Москвы на запрос Тегерана отражает "тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой и Соединёнными Штатами и их арабскими союзниками".

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

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