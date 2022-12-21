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СМИ: Россия и Иран создают новый торговый коридор для обхода санкций

СМИ: Россия и Иран создают новый торговый коридор для обхода санкций Россия и Иран приступили к созданию нового трансконтинентального торгового маршрута от Восточной Европы до Индийского океана протяженностью 3 тыс. км.
В регионе
21 декабря 2022 г. 22:30
СМИ: Россия и Иран создают новый торговый коридор для обхода санкций

Россия и Иран приступили к созданию нового трансконтинентального торгового маршрута от Восточной Европы до Индийского океана протяженностью 3 тыс. км.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Целью проекта, пишет агентство, стало стремление двух стран ускорить доставку грузов по морским и железнодорожным сетям на Каспийском море. Таким образом, Россия и Иран хотят снизить давление, которое оказывают западные санкции, на экономику и торговые отношения стран. Как уточняет Bloomberg, северная точка маршрута находится в Азовском море.

Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, свидетельствуют, что десятки российских и иранских судов, в том числе подпадающие под санкции, уже курсируют по этому маршруту.

По оценке эксперта лондонского Международного института стратегических исследований Марии Шагиной, для создания внутреннего торгового коридора Россия и Иран инвестируют до $25 млрд.

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