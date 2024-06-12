Bloomberg: Новые санкции США затронут поставляемые в РФ чипы

Вашингтонская администрация в рамках новых антироссийских санкций планирует запретить поставлять в РФ полупроводниковые чипы.

Вашингтонская администрация в рамках новых антироссийских санкций планирует запретить поставлять в РФ полупроводниковые чипы.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, рестрикции затронут продукцию, которая производится за пределами Соединенных Штатов, но с использованием американских технологий или оборудования.

Вашингтон также планирует внести в черный список, в том числе восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые поставляют чипы в Россию.

Указывается, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в среду, 12 июня.