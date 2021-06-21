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Блок Роберта Кочаряна: Мы не примем результаты выборов

Блок Роберта Кочаряна: Мы не примем результаты выборов "Не примем результаты выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены и сомнения не будут развеяны".
В регионе
21 июня 2021 г. 03:06
Блок Роберта Кочаряна: Мы не примем результаты выборов

"Не примем результаты выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены и сомнения не будут развеяны".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении блока экс-президента Роберта Кочаряна "Армения".

"Опубликованные результаты парламентских выборов весьма противоречивы и не вызывают доверия. Они вступают в резкое противоречие с различными проявлениями общественной жизни (свидетелями которых мы стали за последние 8 месяцев), с результатами опросов, в том числе и с международными опросами, а также со здравым смыслом. Многолюдные митинги оппозиционных сил в ходе агитации и малочисленные мероприятия власти, кризис доверия указывали на наличие совершенно иных общественных настроений.

Серьезнейшая основа недоверия - это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков в день выборов, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов. Блок "Армения" ставит задачу немедленно провести глубокое и обоснованное расследование о предполагаемых нарушениях", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Robert Koçaryanın bloku: Seçkilərin nəticələrini tanımırıq

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