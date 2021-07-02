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Блок Кочаряна в ближайшие дни обратится в Конституционный суд

Блок Кочаряна в ближайшие дни обратится в Конституционный суд Возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном предвыборный блок "Армения" в ближайшие дни обратится в Конституционный суд с требованием признать результаты голосования 20 июня недействительными.
В регионе
2 июля 2021 г. 07:33
Блок Кочаряна в ближайшие дни обратится в Конституционный суд

Возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном предвыборный блок "Армения" в ближайшие дни обратится в Конституционный суд с требованием признать результаты голосования 20 июня недействительными.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится на официальной странице блока в Facebook.

В заявлении, в частности, говорится: "Блок получил около 300 тысяч голосов и однозначно будет хозяином этих голосов, не предаст свой электорат. Наша борьба продолжится.

Вседозволенность этого правительства должна быть ограничена, мы должны доказать, что это самые коррумпированные власти в Армении", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке "Ermənistan" bloku: Seçkilərdə topladığımız 300 min səsi qoruyacağıq

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