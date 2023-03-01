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Близкий родственник верховного лидера Ирана продал имущество и вывез деньги за границу

Близкий родственник верховного лидера Ирана продал имущество и вывез деньги за границу Близкий родственник верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи продал свою недвижимость в стране и вывел деньги за границу.
В регионе
1 марта 2023 г. 11:40
Близкий родственник верховного лидера Ирана продал имущество и вывез деньги за границу

Близкий родственник верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи продал свою недвижимость в стране и вывел деньги за границу.

Как сообщает Report со ссылкой на Azadİran, об этом на своей странице в Twitter написал известный иранский журналист Фарахманд Алипур.

Он сообщил, что Садик Харрази, шурин сына С.А.Хаменеи Масуда Хаменеи, который также является известным бизнесменом, специализирующимся на антиквариате, в течении последних нескольких месяцев продал не только продал свою недвижимость в стране, но и перевел все свои финансы в бразильские банки.

По словам Ф.Алипура, С.Харрази посоветовал своим друзьям вывезти свои деньги из Ирана, заявив, что в стране велика вероятность войны.

Отметим, что С.Харрази является основателем сайта "Иранская дипломатия".

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Версия на азербайджанском языке İranın ali rəhbərinin yaxın qohumu mülklərini sataraq pullarını xaricə çıxarıb

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