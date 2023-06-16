Блинкен заявил об отсутствии соглашения США с Ираном по ядерной программе

Договоренностей между США и Ираном по иранской ядерной программе нет, обсуждения темы задержанных лиц идут отдельно.

Договоренностей между США и Ираном по иранской ядерной программе нет, обсуждения темы задержанных лиц идут отдельно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Сингапура.

"Некоторые сообщения о договоренности касательно ядерного досье и вопроса об удерживаемых лицах просто неверны, это неправда, - сказал Блинкен. - В отношении ядерного досье. Мы привержены тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Мы по-прежнему убеждены, что лучшим путем недопущения этого является дипломатия, но не отказываемся ни от каких вариантов. Но договоренности нет, сообщения об обратном попросту неверны".

"Что касается задержанных граждан США в Иране, то ничего бы меня так не обрадовало, как возможность сказать о достижении договоренности. Но этого нет, - отметил госсекретарь. - Мы продолжаем активно работать над этим на регулярной основе, это отдельный от любых обсуждений в ядерной сфере трек".