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Блинкен: Ядерная сделка - пример сотрудничества РФ и США по вопросам безопасности

Блинкен: Ядерная сделка - пример сотрудничества РФ и США по вопросам безопасности Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является примером сотрудничества России и США по вопросам безопасности.
В регионе
21 января 2022 г. 19:30
Блинкен: Ядерная сделка - пример сотрудничества РФ и США по вопросам безопасности
Энтони Блинкен

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является примером сотрудничества России и США по вопросам безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

"Я также должен отметить, что у нас с министром иностранных дел была возможность обсудить Иран - пример того, как Соединенные Штаты и Россия могут работать вместе по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес", - подчеркнул он.

Блинкен сказал, что переговоры с Тегераном о восстановлении СВПД "достигли решающего момента". "Если сделка не будет достигнута в ближайшие несколько недель, продолжающийся прогресс Ирана в ядерной сфере сделает невозможным восстановление СВПД. Но сейчас еще есть возможность, пусть и небольшая, довести эти переговоры до успешного завершения и решить оставшиеся проблемы всех сторон", - заявил госсекретарь.

По словам главы Госдепартамента, если не получится "достигнуть сделки и Иран откажется взять на себя необходимые обязательства", США "пойдут другим путем, чтобы бороться с угрозой, которую представляет собой возобновленная ядерная программа Ирана". Он не пояснил, какие меры Вашингтон готов принять в связи с этим.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: "Nüvə sazişi Rusiya ilə ABŞ arasında təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlıq nümunəsidir"

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