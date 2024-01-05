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Блинкен в Турции подробно обсудит ситуацию в Газе

Блинкен в Турции подробно обсудит ситуацию в Газе Целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию будут консультации по поводу ситуации в секторе Газа и конфликта в целом.
В регионе
5 января 2024 г. 04:20
Блинкен в Турции подробно обсудит ситуацию в Газе

Целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию будут консультации по поводу ситуации в секторе Газа и конфликта в целом.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире телеканала Haberturk.

"Необходимо продолжать тесные консультации по вопросам Газы. Ситуация там ухудшается, война затягивается. Там очень много вопросов, которые надо подробно обсуждать. И конечно, Турция является для главы Госдепа той страной, в которую необходимо часто приезжать для обсуждения этих вопросов. Я заметил это еще в ситуации с российско-украинским конфликтом. Германия, ЕС, кроме непосредственно оценки военной составляющей, не смогли создать рабочий и крепкий дипломатический механизм. Им надо было создать такую линию связи с нашим президентом", - сказал Челик.

По его словам, и в ситуации с конфликтом между Израилем и Газой необходимо создавать дипломатический канал с руководством Турции как страны, которая может контактировать с обеими противоборствующими сторонами.

"К сожалению, сейчас и США, и ЕС не могут продемонстрировать достаточные дипломатические компетенции в условиях текущих кризисов", - заявил представитель партии.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Türkiyədə Qəzzadakı vəziyyəti ətraflı şəkildə müzakirə edəcək

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