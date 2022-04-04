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Блинкен: У Украины будет по 10 противотанковых систем на каждый российский танк

Блинкен: У Украины будет по 10 противотанковых систем на каждый российский танк Украина в скором времени будет иметь по 10 противотанковых систем на каждый российский танк.
В регионе
4 апреля 2022 г. 05:42
Блинкен: У Украины будет по 10 противотанковых систем на каждый российский танк

Украина в скором времени будет иметь по 10 противотанковых систем на каждый российский танк.

Как передает Report со ссылкой CNN, государственный секретарь США Энтони Блинкен обещает продолжать поставки западных образцов вооружений.

"На каждый российский танк скоро в Украине будет приходиться 10 противотанковых систем", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее Норвегия после обращения президента Украины Владимиру Зеленскому к местному парламенту решила передать противотанковое вооружение.

А до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал передать Украине еще 6 000 боевых ракет в дополнение к уже поставленным 4 тысячам ракет для противотанковых систем NLAW и Javelin.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Ukrayna hər Rusiya tankı əleyhinə 10 sistemə sahib olacaq”

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