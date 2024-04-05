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Блинкен: США поддерживают усилия Армении для установления мира в регионе

Блинкен: США поддерживают усилия Армении для установления мира в регионе США поддерживают усилия Армении для установления мира со своими соседями, связь с регионом и миром.
В регионе
5 апреля 2024 г. 14:44
Блинкен: США поддерживают усилия Армении для установления мира в регионе

США поддерживают усилия Армении для установления мира со своими соседями, связь с регионом и миром.

Как передает Report, об этом Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе встречи в формате ЕС-США-Армения в Брюсселе.

"Соединенные Штаты и Европейский союз хотят быть партнерами в этих усилиях [Армении], и я думаю, что сегодняшний день является тому подтверждением. Мы должны использовать этот момент выбора для армянского народа и его лидеров", - сказал Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что США планируют предоставить Армении помощь в размере более 65 млн долларов из средств бюджета на 2023-й финансовый год: "Это более чем на 50 процентов больше, чем двумя годами ранее".

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Версия на азербайджанском языке Blinken: Ermənistan üçün regional inteqrasiya təhlükəsizlik və rifahın açarıdır

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