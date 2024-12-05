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Блинкен: США готовятся ввести новые санкции в отношении властей Грузии

Блинкен: США готовятся ввести новые санкции в отношении властей Грузии Вашингтонская администрация планирует принять новые меры против властей Грузии, в том числе ввести дополнительные рестрикции.
В регионе
5 декабря 2024 г. 04:18
Блинкен: США готовятся ввести новые санкции в отношении властей Грузии

Вашингтонская администрация планирует принять новые меры против властей Грузии, в том числе ввести дополнительные рестрикции.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

По его словам, подготовка к введению санкций уже ведется.

"В дополнение к продолжению ранее объявленного нами всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества, Соединенные Штаты теперь готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции", - приводит пресс-служба Госдепа слова Блинкена.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 28 ноября, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

После этого в стране начались демонстрации, в ходе которых участники акций прибегают к насилию, в том числе против сотрудников полиции.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Gürcüstana yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır

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