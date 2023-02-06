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Блинкен: США приступили к оказанию помощи Турции в связи с землетрясением

Блинкен: США приступили к оказанию помощи Турции в связи с землетрясением Администрация США начала оказывать содействие в связи с землетрясением в Турции, которое также затронуло соседнюю Сирию.
В регионе
6 февраля 2023 г. 20:45
Блинкен: США приступили к оказанию помощи Турции в связи с землетрясением

Администрация США начала оказывать содействие в связи с землетрясением в Турции, которое также затронуло соседнюю Сирию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Наши первоначальные меры по оказанию помощи Турции уже принимаются, а поддерживаемые США гуманитарные организации в Сирии реагируют в связи с последствиями землетрясения по всей стране. Мы намерены сделать все, что можем, для оказания в ближайшие дни, недели и месяцы помощи пострадавшим от землетрясения", - отметил он.

Госсекретарь сообщил, что США оценивают свои "возможности по комплексному реагированию". Как уточнил Блинкен, он поручил помощникам поддерживать "тесный контакт с турецкими союзниками", а также партнерами, представляющими гуманитарные организации, чтобы "определить, в чем нуждается регион".

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “ABŞ zəlzələ ilə əlaqədar Türkiyəyə yardım etməyə başlayıb”
Версия на английском языке Blinken: US initial assistance response to Turkiye already underway

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