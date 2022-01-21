Блинкен: Россия стоит перед выбором - переговоры или конфликт

Россия стоит перед выбором - переговоры или конфликт, США готовы к обоим вариантам.

Россия стоит перед выбором - переговоры или конфликт, США готовы к обоим вариантам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил.

"Это выбор, перед которым Россия стоит сейчас. Вы можете выбрать путь дипломатии, которой ведет к миру и безопасности. Или путь, которой приведет только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции, добавив, что "США и наши союзники и партнеры в Европе готовы к любому варианту".

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января провели встречу в Женеве.