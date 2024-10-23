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Блинкен решительно осудил теракт в Анкаре

Блинкен решительно осудил теракт в Анкаре Руководитель Государственного департамента США Энтони Блинкен осудил теракт в Анкаре.
В регионе
23 октября 2024 г. 23:40
Блинкен решительно осудил теракт в Анкаре

Руководитель Государственного департамента США Энтони Блинкен осудил теракт в Анкаре.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря.

"Соединенные Штаты поддерживают нашего союзника Турцию и решительно осуждают сегодняшний теракт. Мои мысли с жертвами и их семьями", - заявил Блинкен.

Отметим, что сегодня в Анкаре на производственном объекте турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования - произошел теракт. В результате взрывов и перестрелки, совершенных нападавшими, погибли пять человек, еще 22 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Türkiyədəki terror aktını qətiyyətlə pisləyib

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