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Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию

Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 29 апреля, прибыл в Саудовскую Аравию в рамках большого турне по Ближнему Востоку.
В регионе
29 апреля 2024 г. 11:49
Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 29 апреля, прибыл в Саудовскую Аравию в рамках большого турне по Ближнему Востоку.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В Эр-Рияде запланированы встречи Блинкена с представителями руководства Саудовской Аравии.

Кроме того, он проведет консультации с партнерами из арабских государств – Египта, Иордании, Катара, ОАЭ.

Позже на этой неделе Госсекретарь посетит Иорданию и Израиль.

В Израиле он проведет встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, с которым обсудит очередные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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Версия на английском языке Blinken arrives in Saudi Arabia to discuss Israel normalisation, post-war Gaza
Версия на азербайджанском языке Blinken Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

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