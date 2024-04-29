Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 29 апреля, прибыл в Саудовскую Аравию в рамках большого турне по Ближнему Востоку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 29 апреля, прибыл в Саудовскую Аравию в рамках большого турне по Ближнему Востоку.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В Эр-Рияде запланированы встречи Блинкена с представителями руководства Саудовской Аравии.

Кроме того, он проведет консультации с партнерами из арабских государств – Египта, Иордании, Катара, ОАЭ.

Позже на этой неделе Госсекретарь посетит Иорданию и Израиль.

В Израиле он проведет встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, с которым обсудит очередные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.